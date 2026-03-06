Torna l’ombra minacciosa della distruttiva Dottrina Dahiyeh

Dall’estate del 2006 fino a febbraio 2026, si susseguono eventi che coinvolgono Israele e Hezbollah, con escalation di tensioni e scontri aperti. Dopo la prima guerra nel 2006 e la seconda, scoppiata nel 2023, si sono verificati numerosi episodi di violenza, in particolare a Gaza. La presenza della cosiddetta «Dottrina Dahiyeh» torna a influenzare le dinamiche di queste fasi di conflitto.

La Striscia di Beirut Attacchi a tappeto a scopo di deterrenza, li subiscono i civili. A teorizzarli fu l'ex generale, ora uomo politico, Gabi Eizenkot Dall'estate del 2006 a febbraio 2026. Dalla prima guerra in campo aperto tra Israele e Hezbollah alla seconda, seguita al 7 ottobre 2023, passando più volte per Gaza. Lo spettro della distruttiva «Dottrina Dahiyeh» torna ad affacciarsi sulla zona sud di Beirut, già rasa al suolo in buona parte dall'aviazione israeliana venti anni fa. Simile appare oggi il destino della popolosa periferia meridionale della capitale libanese, descritta spesso in modo superficiale come il «quartier generale di Hezbollah».