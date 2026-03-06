Torna il Bonus stufe | fino a 4mila euro per un impianto più ecologico

Un bando da quattro milioni tra fondi regionali e ministeriali. Potrà beneficiarne anche chi ha appena effettuato una sostituzione, con una retroattività di sei mesi che saranno presto prorogati a 12 Un nuovo bando da quattro milioni di euro per la rottamazione delle vecchie stufe e delle caldaie a biomassa partirà il 23 marzo prossimo. Potrà essere erogato un contributo fino a 4mila euro per chi acquista impianti che garantiscono un alto livello di qualità ambientale (4 o 5 stelle). Potrà beneficiarne anche chi ha appena effettuato una sostituzione, con una retroattività di sei mesi che saranno presto prorogati a 12, con una norma contenuta nella prossima legge multisettoriale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Una mano ai neogenitori. Torna il bonus bebè e salirà fino a 600 euroTorna il bonus contro le culle vuote, ma maggiorato: fino 600 euro (dai 400 o 500 delle passate edizioni), 40mila di stanziamento, confermato per il...

