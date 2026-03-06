torino 21enne accoltella una passante al collo in pieno centro

Giovedì pomeriggio a Torino, un giovane di 21 anni ha accoltellato una donna al collo in pieno centro, nel quartiere Barriera di Milano. L'episodio ha provocato paura tra i passanti e ha generato momenti di tensione nella zona, che è stata immediatamente messa in stato di allerta. La scena si è svolta in una zona frequentata da molte persone, creando sconcerto tra i presenti.

Paura e tensione hanno paralizzato un tratto del quartiere Barriera di Milano a Torino giovedì pomeriggio. Tra passanti increduli e urla improvvise, una tranquilla via del centro si è trasformata in teatro di un’aggressione improvvisa e violenta, lasciando dietro di sé una scia di incredulità e apprensione. Nessuno si aspettava che un giovane avrebbe potuto scatenare il panico con un gesto così estremo. Aggressione a Torino: il momento critico. Secondo quanto riportato da Fanpage, intorno alle 18, all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, un 21enne di origine marocchina ha iniziato a minacciare i passanti brandendo un coltello. La scena è stata concitata: alcune persone hanno cercato di allontanarsi, altre hanno assistito, impotenti, a un’escalation improvvisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

