Torchiarolo | albero di mimosa che insegna il rispetto

Il 6 marzo 2026, nel comune di Torchiarolo, gli alunni della scuola dell’infanzia Don Bosco hanno creato un albero di mimosa in occasione della giornata internazionale della donna. L’iniziativa ha coinvolto i bambini in un’attività simbolica che ha richiesto loro di realizzare un albero decorato con fiori di mimosa. L’evento si è svolto nel rispetto delle tradizioni e delle celebrazioni dedicate alla ricorrenza.

Il 6 marzo 2026, nel comune di Torchiarolo, gli alunni della scuola dell'infanzia Don Bosco hanno realizzato un albero di mimosa per celebrare la giornata internazionale della donna. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Valesium e mira a trasmettere valori di rispetto e uguaglianza ai più piccoli. Questa installazione artistica non è solo decorativa; ogni singola pallina che compone l'albero simboleggia la libertà individuale all'interno di una comunità rispettosa. Il progetto educativo cerca di radicare il concetto secondo cui ciascuno è di essere ciò che vuole, purché si mantenga il rispetto verso gli altri.