Tony Effe a cuore aperto | Giulia mi ha migliorato su tutto cosa ha detto sulle nozze

Tony Effe ha parlato apertamente della sua relazione con Giulia De Lellis, sottolineando come la presenza della compagna abbia portato miglioramenti nella sua vita. Ha anche menzionato la sua figlia Priscilla, senza entrare in dettagli personali. Durante l'intervista, ha condiviso alcuni pensieri sulla crescita personale e il ruolo della famiglia nel suo percorso.

Tony Effe è cambiato grazie a Giulia De Lellis, cosa ha detto sulla compagna e sulla figlia Priscilla . A Le Iene Tony Effe ha parlato della sua nuova vita al fianco della compagna Giulia De Lellis e della loro prima figlia, la piccola Priscilla. Da quando è nata la loro storia d’amore hanno sempre mantenuto molto riservo, ogni tanto però si mostrano insieme sui social e si dedicano parole piene d’amore. Tony Effe e Giulia De Lellis (Foto Ig @giuliadelellis103) Il noto rapper a cuore aperto ha ammesso che la sua vita è totalmente cambiata da quando Giulia ha fatto breccia nel suo cuore. Tra le varie cose ha rivelato: “Nella vita sono un compagno molto stabile, poi lei è una ragazza con la testa sulle spalle, è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, sul rapportarsi con la gente, su come gestire i sentimenti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

La denuncia di un paparazzo: “Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia”Tony Effe avrebbe aggredito un paparazzo fuori da un locale a Milano davanti a Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla: è quanto denuncia un...

Tony Effe e Giulia De Lellis in giro con Priscilla

Contenuti utili per approfondire Tony Effe.

Temi più discussi: Giulia De Lellis sogna il matrimonio, Tony Effe dice no: ecco perché; Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis: Lei vorrebbe tanto, io no, poi spiega il motivo; Tony Effe gela Giulia De Lellis sul matrimonio: Lei vorrebbe, io no; Tony Effe e Giulia De Lellis presto sposi? La rivelazione sul matrimonio: Non mi piace stare al centro dell'attenzione.

Giulia De Lellis vorrebbe sposarsi, io no, ecco perché: così Tony Effe sul matrimonio con l’influencerIl rapper si racconta a Le Iene: parla della figlia Priscilla e svela i dettagli sulla relazione con l'influencer ... ilfattoquotidiano.it

''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista''Lei vorrebbe tanto'': Tony Effe si sbottona sulle nozze con Giulia De Lellis da cui ha avuto Priscilla e svela il suo punto di vista ... gossip.it

Tony Effe, l’inaspettata confessione su Giulia De Lellis. Che tristezza per i fan - facebook.com facebook

L'anno scorso mio figlio mi spiegava Tony Effe, quest'anno Tony Pitony. Il secondo è meglio, "resterà di me" ti si ficca in testa e non va via. #Sanremo2026 x.com