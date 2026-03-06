Tonali in vista dei playoff mondiali | Gattuso? mi sono sempre ispirato a lui per come giocava

A poche settimane dai playoff mondiali, Sandro Tonali ha commentato il suo rapporto con Gennaro Gattuso, affermando di essersi sempre ispirato a come il tecnico giocava in campo. Il centrocampista ha parlato della prossima sfida contro l’Irlanda, sottolineando l’importanza di prepararsi al meglio per questa fase decisiva. Le parole arrivano in un momento di grande attesa per la qualificazione della sua squadra.

Tonali è sempre stato paragonato a Gattuso. Un po' per lo stile di gioco arrembante e aggressivo, un po' per quel numero 8 dietro la maglia rossonera che ha fatto sognare tutti i tifosi del Milan. Le due storie sono molto diverse: uno ha stretto un patto di fedeltà con il Diavolo, giocandoci per quasi tutta la carriera, l'altro è stato ceduto in Inghilterra dopo 3 anni fantastici, una cessione ancora indigesta ai tifosi milanisti. A poche settimane dai playoff mondiali, Sandro Tonali ha parlato in un'intervista concessa a 'Sky Sport'. L'ex Milan ha ricordato l'importanza della sfida contro l'Irlanda del Nord e ha raccontato com'è iniziato il suo rapporto con Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

