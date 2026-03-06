Tomori su Allegri | Grande allenatore e ottimo gestore E’ stato chiaro da subito

Durante un'intervista al The Athletic, il difensore ha descritto l’attuale allenatore come un grande tecnico e ottimo gestore, sottolineando che fin dall’inizio si è mostrato molto chiaro nel suo approccio. Tomori ha espresso apprezzamento per le qualità del tecnico, senza approfondire ulteriormente. La conversazione si è poi focalizzata anche su altri aspetti della sua carriera e del suo ruolo in squadra.

A pochissimi giorni dal derby di Milano, Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista al 'The Athletic'. L'inglese, al Milan dal 2021 quando ancora era presente Stefano Pioli sulla panchina rossonera, ha voluto parlare del nuovo allenatore: Massimiliano Allegri. Ecco, seguito le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato” Su Allegri: "Allegri è stato subito chiaro: la scorsa stagione abbiamo segnato più di 80 gol, ma ne abbiamo concessi troppi. Questo non vuol dire che i difensori siano scarsi o che il portiere non abbia fatto il suo dovere, è una questione di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

