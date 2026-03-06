Tommaso Fumagalli il calciatore che rinuncia al gol | Il portiere si era fatto male Non sono l’anti-Bastoni

Un episodio di sportività si è verificato durante una partita di calcio a Reggio Emilia. Tommaso Fumagalli, calciatore, ha deciso di non tirare in porta perché il portiere avversario si era infortunato. Il giocatore ha spiegato di non essere l’anti-Bastoni, riferendosi alla sua scelta di non approfittare della situazione. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti.

Reggio Emilia, 6 marzo 2026 – Un gesto di fair play forse semplice, ma non scontato nell’epoca delle simulazioni nonostante la tecnologia e annesse polemiche etiche e arbitrali come il recente caso del difensore dell’Inter Bastoni (nel match contro la Juve, dove ha finto di aver subito un fallo causando l’espulsione di Kalulu). Un calcio alle scorrettezze lo ha dato il 26enne attaccante della Reggiana, Tommaso Fumagalli. Il ‘Puma‘ – come lo chiamano i tifosi – ha lasciato da parte il killer instinct tipico dei calciatori. È il minuto 67 della partita Reggiana-Sudtirol di martedì scorso, 28ª giornata di Serie B, allo ‘Città del Tricolore’ di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

