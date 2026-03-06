Tim Bradley | la sconfitta di Ryan Garcia ha compromesso i negoziati con Haney

Tim Bradley ha dichiarato che la sconfitta di Ryan Garcia ha influenzato i negoziati con Haney. Le trattative per un possibile match tra Haney e Garcia sono state interrotte, portando a un rallentamento nei contatti tra le parti coinvolte. La notizia si inserisce in un quadro di discussioni in corso nel mondo della boxe, dove gli accordi tra i fighter sono spesso soggetti a cambiamenti improvvisi.

Nel contesto delle trattative per un possibile match tra haney e garcia, emergono chiare letture sull'impatto degli eventi recenti sul ring. Un ex campione che ha detenuto titoli in due divisioni suggerisce che l'esito dell'incontro tra ryan garcia e rolando romero ha ridefinito la percezione della rivalità e ha modificato l'equilibrio negoziale tra le parti, influenzando le prospettive di chi guarda a haney come avversario prioritario. Tim Bradley osserva che la sconfitta di garcia ha spostato l'attenzione sui meriti di devin haney, campione mondiale in tre divisioni e detentore del titolo indiscusso dei pesi leggeri. Secondo l'ex atleta, chi continua a imporsi con costanza vince anche in termini di leva contrattuale per grandi incontri.