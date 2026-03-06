tiana debutta tra gli junior champions tour tutti bloccati in qatar

Tiana debutta tra gli junior, mentre il Champions Tour si svolge in Qatar con tutti gli atleti e i cavalli fermi sul posto. La Fei ha cancellato gli eventi di salto ostacoli in Medioriente, lasciando molti campioni occidentali bloccati nella regione a causa di un blackout dei voli. La situazione impedisce lo svolgimento delle competizioni e coinvolge numerosi partecipanti.

Cancellati dalla Fei gli eventi di salto ostacoli in programma in Medioriente, mentre alcuni dei più prestigiosi campioni occidentali e i loro cavalli, già presenti in loco per partecipare ai ricchi circuiti locali sono bloccati sul posto causa il black-out dei voli. Cancellata la tappa iniziale del Longines Global Champions Tour di Doha, Qatar (ci sono i cavalli di Camilli, Gaudiano, Previtali), che era programmata dal 5 al 7 marzo, nonché il "due stelle" di Abu Dhabi, Emirati, in calendario dal 4 all’8 marzo. La Fei ha prontamente comunicato indicazioni a cavalieri e personale: rimanere in contatto con i rispettivi Governi e le proprie Federazioni nazionali, monitorare le indicazioni delle rispettive ambasciate in loco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

