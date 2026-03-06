Ti ricordi… Michael Konsel il nonno sciatore che da sconosciuto conquistò Roma con una parata

Michael Konsel, nato in Vienna 64 anni fa, è diventato famoso a Roma grazie a una parata memorabile. Da giovane, aveva un dilemma tra sci e calcio, due passioni che coltivava con entusiasmo. Cresciuto in una famiglia borghese, ha trascorso l'infanzia tra le piste e i campi, sviluppando un talento che in seguito avrebbe portato alla ribalta la sua carriera.

Volare tra i pali o volare sugli sci? Il dilemma del giovane Michael Konsel era quello, in gioventù. Già, nato il 6 marzo di 64 anni fa in una famiglia borghese di Vienna, Michael – come tutti gli altri ragazzini – cresce con gli sci ai piedi, ma pure il calcio gli piace molto. Inizialmente è attaccante, nella squadra del suo quartiere, il Kritzendorf, col nonno che lo segue passo dopo passo, gol dopo gol, finché quando ha solo nove anni capita che manchi il portiere titolare: in porta ci finisce Michael e fa bene, molto bene. Un dato che resterà " agli atti ", visto che non avviene un vero e proprio cambiamento repentino: addirittura vivrà il paradosso di giocare per un periodo attaccante nella squadra riserve e portiere nella prima squadra.