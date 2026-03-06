THREADS | L’intreccio artistico di Giglio e Lau_Lana

A Roma, presso la Von Buren Contemporary in Via Giulia 13, si tiene dal 14 marzo al 7 aprile 2026 una mostra bipersonale di Giglio e Lau_Lana. L’esposizione si focalizza sull’interazione tra tessitura, pittura e materia, offrendo un intreccio artistico tra le opere dei due artisti. La mostra presenta un’ampia selezione di lavori che esplorano questo legame attraverso diverse tecniche e materiali.

Cosa: Mostra bipersonale che esplora il legame tra tessitura, pittura e materia. Dove e Quando: Von Buren Contemporary, Via Giulia 13, Roma, dal 14 marzo al 7 aprile 2026. Perché: Un dialogo artistico tra due visioni differenti del "filo" come linguaggio creativo contemporaneo. La galleria Von Buren Contemporary di Roma apre le sue porte a un progetto espositivo di grande fascino: Threads, la mostra bipersonale che riunisce le opere di Caterina Giglio e LauLana. Curata da Gianluca Marziani, l'esposizione si propone come un'indagine profonda sul concetto di "filo", inteso non solo come elemento materiale, ma come metafora di connessione, memoria e identità.