The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il talent show di Antonella Clerici

Il talent show condotto da Antonella Clerici, The Voice Generations 2026, debutta il 6 marzo con la prima puntata. La trasmissione sarà disponibile in streaming e in diretta tv, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire le esibizioni dei concorrenti in tempo reale. La produzione ha annunciato le modalità di visione attraverso vari canali digitali e televisivi.

, prima puntata 6 marzo Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, va in onda la prima puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici composto da quattro puntate. Protagonisti saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un'unica passione: quella per la musica. Confermata la giuria composta da Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Generations 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.