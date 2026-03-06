Thalia ha bisogno di altri interventi Raccolta fondi per restituirle il sorriso

Thalia necessita di ulteriori interventi medici per migliorare la sua condizione. Attualmente, sta attraversando un percorso di vita complicato e ha avviato una raccolta fondi per coprire i costi. La sua storia ha attirato l’attenzione, ma le risorse raccolte finora non sono sufficienti per completare il trattamento. Per questo motivo, si stanno cercando supporti economici da parte della comunità.

Un percorso di vita difficile con la classica luce che si comincia a vedere in fondo al tunnel. Ma purtroppo non basta, servono altri costosi interventi che le possano restituire il sorriso e la vita di tanti suoi coetanei. La storia di Thalia è ben nota nella vallata valdarnese e non solo, una bambina nata il 17 febbraio del 2017 all'ospedale di Careggi con diverse malformazioni congenite tra cui la più evidente, quella alla gamba sinistra affetta da emimelia tibiale con assenza della tibia e biforcazione del femore. Per la piccola l'inizio di un calvario cui i genitori mai avrebbero voluto trovarsi di fronte, ben tre interventi all'arto nel 2019 con una permanenza di 9 mesi al Paley Institute in Florida e altrettanti nel 2022, sempre negli Stati Uniti.