La Corte Costituzionale ha disposto la sospensione del pagamento pluriennale del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici. La decisione riguarda il sistema attualmente in vigore e potrebbe portare a modifiche nei prossimi anni. La questione coinvolge le modalità di erogazione di questa prestazione, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze.

Il sistema che regola il pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) ai dipendenti pubblici potrebbe cambiare nei prossimi anni. La Corte costituzionale ha infatti stabilito che il meccanismo che oggi dilata i tempi di pagamento della liquidazione dovrà essere superato, anche se in modo graduale. La posizione dei giudici arriva con l’ordinanza n. 25 del 2026, che invita Governo e Parlamento a intervenire sulla normativa introdotta nel 2010 durante la crisi del debito pubblico. Quelle regole hanno stabilito tempi molto lunghi per il riconoscimento della liquidazione ai lavoratori del settore pubblico. Secondo la Consulta il sistema attuale non può essere mantenuto indefinitamente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tfs dipendenti pubblici, Corte Costituzionale chiede stop del pagamento pluriennale

Tfs dipendenti pubblici davanti alla Corte costituzionale, Inps: “Meglio rateizzato, l’uomo è irrazionale nelle scelte di spesa se riceve tutto subito”La Corte costituzionale esamina nuovamente la legittimità del differimento e della rateizzazione del Trattamento di fine servizio dei dipendenti...

Tfs ai dipendenti pubblici: un ex insegnante e un avvocato padovano sfidano l'InpsPerché un dipendente pubblico può aspettare anni per ricevere ciò che gli spetta come liquidazione mentre per un dipendente privato basta un mese? Un...

Approfondimenti e contenuti su Corte Costituzionale.

Temi più discussi: TFS: Cgil, Flc, Fp e Spi, basta con il sequestro del salario differito dei dipendenti pubblici; TFS dipendenti pubblici: Consulta rinvia al 2027, misure ancora incostituzionali; Dipendenti pubblici, addio al Tfr a rate. Ma non da subito; Tfs, richiamo della Corte Costituzionale a governo e Parlamento: riforma entro un anno.

Tfs, richiamo della Corte Costituzionale a governo e Parlamento: riforma entro un annoLa Consulta dichiara nuovamente illegittime le disposizioni che regolano il pagamento rateizzato dei trattamenti di fine servizio che spettano ai dipendenti ... repubblica.it

TFS dei dipendenti pubblici, la Consulta sollecita una riforma su tempi di attesa e rateizzazione: il Parlamento ha un anno di tempo per intervenireLe lunghe tempistiche della liquidazione del TFR e TFS per i dipendenti pubblici rappresentano ormai da anni un grande problema.Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, infatti, il TFR e TFS non son ... tecnicadellascuola.it

È l’avvertimento di Augusto Barbera, già Presidente della Corte Costituzionale, che richiama il peso storico del passaggio referendario. Il punto sollevato non è politico, ma istituzionale: una riforma della giustizia discussa da decenni, oggetto di proposte trasv - facebook.com facebook

La condizione inumana in cui vivono i detenuti del carcere di #Sollicciano finirà alla Corte Costituzionale. Un passaggio importante perché, finalmente, sul disastro del sistema carcerario italiano, tra sovraffollamento, degrado, mancanza di condizioni igieniche x.com