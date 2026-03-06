Una nuova esposizione apre le sue porte in laguna, portando in mostra tesori etruschi mai visti prima. Tra i reperti, spicca una ‘defixio’ in piombo, inciso con una maledizione e trovata tra le acque termali di San Casciano dei Bagni. La mostra raccoglie vari oggetti appartenenti a questa antica civiltà, offrendo ai visitatori un viaggio nel passato di oltre duemila anni fa.

"Che la sua vita si sciolga come si scioglie il sale in questa acqua bollente". È la maledizione incisa su un piccolo rotolo di piombo, una ‘defixio’ indirizzata contro qualcuno e rimasta nascosta per secoli nelle acque termali di San Casciano dei Bagni. Oggi quel reperto riemerge dal passato e viene esposto per la prima volta al pubblico nella mostra “ Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari ”, inaugurata a Palazzo Ducale di Venezia e visitabile da oggi fino al 29 settembre 2026. Il rotolino di piombo è uno dei 57 reperti provenienti dallo scavo del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni inseriti nel percorso espositivo curato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, che ha finanziato anche il restauro dei reperti, in collaborazione con la Fondazione Luigi Rovati di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tesori in mostra. Gli etruschi vanno in laguna

