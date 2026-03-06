Terza corsia dell’A1 e raddoppio del raccordo | Interventi strategici per il futuro di Arezzo

Lavori in corso sulla terza corsia dell’A1 tra Incisa e Valdarno e sui lavori di raddoppio del raccordo autostradale. Le opere sono state annunciate come interventi strategici per il futuro di Arezzo, ma le criticità persistono da anni sul territorio. La realizzazione di queste infrastrutture rappresenta un passo, anche se non ancora sufficiente, per migliorare la viabilità locale.

La realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A1 nel tratto Incisa-Valdarno è un passo importante, ma non ancora sufficiente per risolvere criticità che da anni pesano sul territorio aretino. Per questo è necessario estendere l’intervento lungo tutto il tratto che attraversa la provincia e procedere anche al raddoppio del raccordo autostradale che collega il casello alla città. A sostenerlo è Marco Donati, candidato sindaco della Coalizione civica, che sottolinea come il tema delle infrastrutture rappresenti una priorità per Arezzo. «La terza corsia nel tratto Incisa-Valdarno è un intervento significativo, ma non basta a superare problemi strutturali come la congestione del traffico e l’elevato tasso di incidentalità, in particolare nel tratto compreso tra il casello Valdarno e quello di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

Arezzo, 6 marzo 2026 – La Terza Corsia dell'A1 e il raddoppio del raccordo autostradale sono una priorità per Arezzo.

FIRENZE – "La terza corsia" dell'autostrada A1 "è necessaria da Firenze ad Arezzo.

