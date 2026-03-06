Terremoto oggi in Calabria scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza

Oggi alle 14:21 in provincia di Cosenza, Calabria, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. L'evento sismico è stato avvertito lungo la Costa Ionica Cosentina, senza segnalazioni di danni o feriti. La scossa è stata rilevata dai sismografi della rete locale e ha avuto una durata breve. La terra ha tremato in una zona abitata e frequentata.

