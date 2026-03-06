Terremoto in Italia scossa forte Persone in strada

Nel pomeriggio in Calabria si è verificata una forte scossa di terremoto, che ha spinto molte persone a lasciare le case e a riversarsi per le strade. L’evento sismico ha coinvolto diverse zone della regione, causando preoccupazione tra i residenti e intervenuti di emergenza. Nessun dettaglio sui danni o sulle conseguenze è stato ancora comunicato ufficialmente.

Il pomeriggio calabrese è stato bruscamente interrotto da un evento sismico che ha riportato l’attenzione sulla fragilità del sottosuolo meridionale. Alle ore 14:21 di oggi, una scossa di magnitudo 3.9 ha colpito la Costa Ionica Cosentina, in provincia di Cosenza, venendo distintamente avvertita dalla popolazione locale. Secondo i dati diffusi, l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 22 chilometri, un fattore che ha permesso all’energia di propagarsi in modo sensibile lungo il litorale. Le comunità di Calopezzati, Crosia e Caloveto, le più vicine all’epicentro, hanno vissuto momenti di comprensibile apprensione, con molte persone che si sono riversate in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, scossa forte. Persone in strada Terremoto in Italia, scossa forte: migliaia di persone in allertaLa terra torna a tremare nel cuore della Calabria, squarciando la quiete del venerdì sera. Terremoto Italia, la scossa poco fa. Molte persone in stradaNel tardo pomeriggio la provincia di Messina ha registrato una nuova scossa di terremoto, che riporta l’attenzione sulla sismicità della zona. TERREMOTO IN ITALIA: DOPPIA FORTE SCOSSA NEL NORD. PAURA PER LA POPOLAZIONE Approfondimenti e contenuti su Terremoto in Italia scossa forte.... Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo stimata 4.7 a Paternò, tutti i dettagli; Terremoto oggi a Catania, scossa di magnitudo 4.5, crolli a Ragalna e scuole chiuse: Circa 600 segnalazioni di danni; Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5. Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.9 in Calabria, tremano anche Basilicata e PugliaUna scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata alle ore 14:21:59 del 6 marzo 2026 con epicentro localizzato nei pressi della Costa Ionica Cosentina (Cosenza), poco a largo di Corigliano Cala ... inmeteo.net Sciame sismico in Italia dopo terremoto 3.5: 17 scosse ravvicinate fanno alzare l’allertaSciame sismico in Italia: il terremoto riaccende l’allerta tra gli esperti e conferma la necessità di monitoraggio costante del territorio. notizie.it #Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza x.com Terremoto di magnitudo tra 3.8 e 4.3 ore 14:21 IT del 06-03-2026, prov/zona Cosenza alle 14,22. A breve epicentro e profondità - facebook.com facebook