Terremoto ai Castelli Romani l'epicentro a Lariano | due le scosse avvertite nella notte

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo, due scosse di terremoto di magnitudo 2.1 sono state registrate a 3 km a est di Lariano, nei Castelli Romani. Le scosse sono state percepite nella zona, ma non sono stati segnalati danni o feriti. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Lariano, e le autorità stanno monitorando la situazione.

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo due lievi scosse di terremoto di magnitudo 2.1 sono state registrate a 3 km a est di Lariano. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Scossa di terremoto nella notte avvertita ai Castelli Romani e sui Monti Lepini. La Sala Sismica di Roma ha localizzato l'evento accertando che l'epicentro c'è stato nei pressi di Lariano (Rm) ad una profondità di 11 km.

