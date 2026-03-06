Terremoto ai Castelli Romani l'epicentro a Lariano | due le scosse avvertite nella notte

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo, due scosse di terremoto di magnitudo 2.1 sono state registrate a 3 km a est di Lariano, nei Castelli Romani. Le scosse sono state percepite nella zona, ma non sono stati segnalati danni o feriti. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Lariano, e le autorità stanno monitorando la situazione.

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo due lievi scosse di terremoto di magnitudo 2.1 sono state registrate a 3 km a est di Lariano. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Scossa di terremoto nella notte avvertita ai Castelli Romani e sui Monti LepiniLa Sala Sismica di Roma ha localizzato l'evento accertatndo che l'epicentro c'è stato nei pressi di Lariano (Rm) ad una profondita di 11 km Un... Leggi anche: Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma: epicentro ad Ariccia Terremoto in Romagna: due scosse ravvicinate, paura e Gente in Strada Tutti gli aggiornamenti su Castelli Romani. Temi più discussi: Scossa di terremoto nella notte avvertita ai Castelli Romani e sui Monti Lepini; Terremoto nella notte a Lariano: scossa di magnitudo 2.1; Napoli, nuovo terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4; Emergenza asfalto ai Castelli Romani: cedimento stradale minaccia di paralizzare la città di Velletri (FOTO). Terremoto ai Castelli Romani, l’epicentro a Lariano: due le scosse avvertite nella notteNella notte tra il 5 e il 6 marzo due lievi scosse di terremoto di magnitudo 2.1 sono state registrate a 3 km a est di Lariano. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. fanpage.it Terremoto nella notte a Lariano: scossa di magnitudo 2.1Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte nell’area dei Castelli Romani, con epicentro nel territorio di Lariano. Secondo i dati ... castellinotizie.it Un orgoglio per il territorio dei Castelli Romani e per tutto il mondo dello sport inclusivo. Alessandro Scaparro, per gli amici “Lupaccio”, è stato protagonista nella giornata di giovedì 5 marzo dopo essere stato scelto come tedoforo per portare la fiamma olimpic - facebook.com facebook La micro-panetteria che si nasconde in una casa dei Castelli Romani e fornisce i ristoranti di Roma per approfondire leggi l'articolo qui: x.com