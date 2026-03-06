Terremoto a Ischia nella zona di Casamicciola

Oggi alle 15.26 sull’isola di Ischia si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6. L’evento è stato avvertito in più comuni, con particolare intensità nella zona di Casamicciola. La terra ha tremato per alcuni secondi, senza segnalare danni o feriti. La protezione civile ha monitorato la situazione e sta valutando eventuali conseguenze.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 15.26 di oggi sull'isola di Ischia. L'evento sismico è stato avvertito in diversi comuni, soprattutto nella zona di Casamicciola. Il terremoto è stato segnalato in varie aree dell'isola, da Casamicciola Terme fino ai comuni di Barano e Serrara Fontana. Al momento non risultano segnalazioni di danni. La zona di Casamicciola è storicamente tra le più esposte al rischio sismico dell'isola. Nel 2017 una scossa di magnitudo 3.9 provocò due morti e numerosi feriti, oltre a ingenti danni agli edifici.

Frana di Casamicciola a Ischia, indagati politici e tecnici. Nel 2022 ci furono 12 mortiNon è finita la vicenda giudiziaria sulla tragedia che nel novembre 2022 provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree dell'isola di Ischia.

