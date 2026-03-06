Terni patto tra il Comune ed il Movimento per la Vita | Privilegia iniziative di natura confessionale rispetto a priorità urgenti

Da ternitoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Terni ha siglato un accordo con il Movimento per la Vita, chiamato “La vita è sempre un bene”, che ha sollevato polemiche tra i consiglieri del Partito Democratico. Un’interrogazione è stata presentata per chiarire i contenuti di questa collaborazione, che sembra privilegiare iniziative di natura confessionale rispetto a questioni considerate prioritarie dalla politica locale.

A firmare l’atto sono il capogruppo Pierluigi Spinelli insieme ai consiglieri Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo. L’iniziativa punta a fare luce su modalità, contenuti e risorse legate all’accordo sottoscritto dall’amministrazione comunale. I consiglieri del Pd sollevano tuttavia alcune perplessità. Nell’interrogazione si evidenzia come il patto rischi di privilegiare iniziative di natura confessionale o ideologica rispetto a priorità considerate urgenti per il welfare comunale, come il supporto laico alle famiglie in difficoltà, la medicina territoriale e i servizi sociosanitari di prossimità. Inoltre, secondo i firmatari, l’accordo sarebbe stato sottoscritto senza un ampio confronto preventivo con il Consiglio comunale, le forze politiche e la società civile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Parte il patto di collaborazione tra Comune di Terni e “Movimento per la Vita”: “La vita è sempre un bene”Il Comune di Terni, in data 19 febbraio, ha sottoscritto un patto di collaborazione con l’associazione “Movimento per la Vita – Centro di Aiuto alla...

Bob & Singer: Missione Natura, uno spettacolo che insegna a grandi e piccini il rispetto per la naturaLo spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la prossima tappa della rassegna Fila a Teatro, domenica 22 febbraio (sipario alle 17.

Contenuti e approfondimenti su Terni patto tra il Comune ed il....

Temi più discussi: Un accordo di programma per un impegno condiviso sul nuovo ospedale; Terni, riapre il campo scuola: partenza con un patto di collaborazione tra Comune e Coni con cinque associazioni sportive ternane; Nuovo ospedale Terni, la giunta Bandecchi propone alla Regione un accordo di programma: Ora atti formali; Terni, patto Comune-Movimento per la vita. Pd: Privilegia iniziative di natura confessionale.

terni patto tra ilCampo scuola Terni, patto con il Coni: a giorni tornano in pista le società sportivedi Maria Giulia Pensosi Tra pochi giorni gli atleti di alcune società sportive torneranno a popolare la pista del Campo scuola Casagrande di Terni. Questa la novità emersa giovedì mattina nel corso de ... umbria24.it

Giunta Bandecchi, Patto avanti Terni: «Scandaloso regolamento di conti interno»«Sulla crisi aperta da Bandecchi e risolta ‘a rate’ con sconto del 40% data la giunta ridotta, il rimpasto appare come un gioco delle tre carte: è la prova di un regolamento di conti interno sulla pel ... umbria24.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.