Terni patto tra il Comune ed il Movimento per la Vita | Privilegia iniziative di natura confessionale rispetto a priorità urgenti

Il Comune di Terni ha siglato un accordo con il Movimento per la Vita, chiamato “La vita è sempre un bene”, che ha sollevato polemiche tra i consiglieri del Partito Democratico. Un’interrogazione è stata presentata per chiarire i contenuti di questa collaborazione, che sembra privilegiare iniziative di natura confessionale rispetto a questioni considerate prioritarie dalla politica locale.

A firmare l’atto sono il capogruppo Pierluigi Spinelli insieme ai consiglieri Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo. L’iniziativa punta a fare luce su modalità, contenuti e risorse legate all’accordo sottoscritto dall’amministrazione comunale. I consiglieri del Pd sollevano tuttavia alcune perplessità. Nell’interrogazione si evidenzia come il patto rischi di privilegiare iniziative di natura confessionale o ideologica rispetto a priorità considerate urgenti per il welfare comunale, come il supporto laico alle famiglie in difficoltà, la medicina territoriale e i servizi sociosanitari di prossimità. Inoltre, secondo i firmatari, l’accordo sarebbe stato sottoscritto senza un ampio confronto preventivo con il Consiglio comunale, le forze politiche e la società civile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

