Terme di Acireale | acqua pura a 22 gradi ma il silenzio della Regione

Le terme di Acireale sono chiuse da oltre undici anni, ma recenti analisi condotte dall’Università di Messina hanno rilevato la presenza di una falda acquifera non contaminata a circa 22-23 gradi. Nonostante i risultati positivi, la Regione non ha ancora fornito aggiornamenti o annunci ufficiali sulla questione. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

Le acque termali di Acireale, chiuse da oltre undici anni, mostrano segni di vita: analisi condotte dall'Università di Messina indicano la presenza di una falda non contaminata a 22-23 gradi centigradi. Nonostante questi dati positivi emergenti dalle trivellazioni fino a 100 metri di profondità presso le Terme Santa Venera ad Aci Catena, l'amministrazione regionale mantiene un silenzio assoluto sulla possibilità di riattivazione del complesso. Il governatore Renato Schifani ha disposto i rilievi tecnici necessari per avviare l'iter burocratico verso il recupero dello stabilimento, ma ogni tentativo di ottenere conferme dirette dalla Regione si scontra con un muro di gomma istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alla Bit il progetto per riaprire terme Acireale e SciaccaIl progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle Terme Santa Venera e Santa Caterina di Acireale e il complesso delle Nuove Terme di Sciacca è stato presentato questa mattina a Milano ... ansa.it