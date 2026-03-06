Tentazione Campania Stefano Bandecchi ci riprova e lancia Domenico Ventura a Salerno

Stefano Bandecchi annuncia il ritorno in Campania e presenta Domenico Ventura come candidato a Salerno. Nel suo intervento, Bandecchi critica l'ex presidente della Regione e l’attuale sindaco, sottolineando la loro lunga gestione politica. La comunicazione si concentra sui nomi e le affermazioni fatte, senza entrare in analisi o giudizi personali. La dichiarazione viene rilasciata durante un evento pubblico nella zona di Salerno.

La sfida di “Dimensione” in vista delle elezioni di fine maggio. Il sindaco e presidente della Provincia di Terni all’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco: “La città ridotta così? Colpa di De Luca” "De Luca? Un uomo che ha la responsabilità di dieci anni della Regione e ha la responsabilità di altri dieci anni di sindaco da queste parti. Dopo vent'anni, Salerno è ridotta cosi'. Per colpa di chi, dello Spirito Santo?". A dirlo è Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, a Salerno per l'inaugurazione del comitato elettorale di Domenico Ventura, candidato sindaco del capoluogo ma anche capolista con “Dimensione Bandecchi” in vista del voto dei prossimi 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Elezioni a Salerno, Bandecchi lancia Ventura Sindaco. "La città ridotta così? Colpa di De Luca""De Luca? Un uomo che ha la responsabilità di dieci anni della Regione e ha la responsabilità di altri dieci anni di sindaco da queste parti.

