tentata truffa a mestre un uomo sospetto trovato con dei gioielli di dubbia provenienza alla stazione

A Mestre, un uomo è stato fermato alla stazione con gioielli di provenienza dubbia. È stato denunciato a Venezia per tentata truffa aggravata e ricettazione. La polizia ha identificato l’individuo durante un controllo e ha sequestrato gli oggetti trovati con lui. La vicenda riguarda un episodio di tentata truffa e possesso di beni probabilmente illeciti.

Una denuncia per tentata truffa aggravata e ricettazione, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Venezia. Un uomo è stato fermato nello scalo ferroviario di Venezia Mestre e trovato in possesso di gioielli di dubbia provenienza, dopo essere stato sospettato di aver tentato una truffa ai danni di un residente di San Donà di Piave. Le indagini e il fermo a Mestre Il collegamento con la tentata truffa a San Donà di Piave Le prove raccolte e la denuncia La posizione dell’indagato e le indagini in corso Le indagini e il fermo a Mestre Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno intensificato i controlli presso lo scalo ferroviario di Venezia Mestre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

