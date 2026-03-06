Tentano di appropriarsi dei beni di un' anziana a Bracciano indagate tre persone | c' è anche un impiegato

A Bracciano, tre persone sono state indagate per aver tentato di appropriarsi dei beni di un’anziana di oltre ottant’anni. Tra i sospettati figura anche un impiegato, coinvolto nelle indagini che hanno portato alla contestazione di vari reati, tra cui la circonvenzione di incapace. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabilità.

Tre persone indagate e misure cautelari eseguite, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Bracciano dove sono stati contestati i reati di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, corruzione e turbata libertà degli incanti. I provvedimenti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura, a seguito di un’indagine avviata nel settembre 2024 e conclusa a luglio 2025 che ha permesso di ricostruire un piano volto ad appropriarsi dei beni di una donna ultraottantenne in condizioni di vulnerabilità. Le indagini e le misure cautelari a Bracciano Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella prima mattinata odierna i militari della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di tre persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

