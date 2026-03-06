Tentano di acquistare una Porsche con assegno falso da 65mila euro | denunciati

Nel pomeriggio del 3 marzo a Montagnana, i carabinieri della locale stazione, sotto la guida del maresciallo Maurizio D'Aniello, hanno denunciato due cittadini alla Procura di Rovigo. Durante un'operazione, sono stati scoperti mentre cercavano di acquistare una Porsche con un assegno falso di 65.000 euro. La collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Este ha contribuito all'esito dell'operazione.

Succede tutto a Montagnana il 3 marzo quando un imprenditore della zona ha accolto due interessati di Pavia di 33 e 57 anni. Alcune perplessità l'hanno convinto a portare l'assegno in banca per una verifica. Hanno operato i carabinieri Nel pomeriggio del 3 marzo a Montagnana i militari della locale stazione carabinieri coordinati dal maresciallo Maurizio D'Aniello, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Este, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo, due cittadini italiani, di 33 e 57 anni, residenti in provincia di Pavia, ritenuti responsabili del reato di tentata truffa in concorso.