Tensione al bar dell’ospedale | minacce e insulti alle lavoratrici

Al bar dell’ospedale di Imola si sono verificati episodi di tensione, con alcune lavoratrici che hanno ricevuto minacce e insulti. In risposta, è stato affisso un cartello, scritto in fretta, che annunciava la chiusura del servizio per motivi di emergenza e sicurezza. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un clima di preoccupazione tra il personale.

Imola, 6 marzo 2026 – Un cartello scritto in fretta, appeso alla porta: ‘Oggi il bar chiude per emergenza e sicurezza’. È l’immagine che mercoledì pomeriggio ha accolto i clienti del punto ristoro dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, costretto ad abbassare le serrande dopo una grave aggressione verbale ai danni delle lavoratrici. Un episodio che, come denunciato dai sindacati, segna l’ennesimo capitolo di una situazione di crescente allarme per chi opera all’interno della struttura sanitaria. La denuncia dei sindacati. A riferire i dettagli dell’accaduto sono Fp Cgil e Filcams Cgil, che denunciano come le dipendenti siano state affrontate nel pomeriggio da un uomo «tristemente noto» per la sua presenza costante nelle aree comuni dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

