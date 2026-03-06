Tennis Indian Wells | Maestrelli ed Arnaldi fuori al debutto

Al torneo di Indian Wells, entrambi i qualificati italiani Francesco Maestrelli e Arnaldi sono stati eliminati al primo turno del tabellone principale. Nessuno dei due è riuscito a superare il match di debutto nel Masters 1000 e sono usciti dalla competizione. La prima giornata del torneo si conclude con questa sorpresa per gli appassionati italiani.

Si ferma al primo turno del tabellone principale il cammino di Francesco Maestrelli al Masters 1000 di Indian Wells, fuori anche Arnaldi. Maestrelli, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni e aver conquistato l’accesso al suo primo main draw in un torneo di questa categoria, il 23enne pisano si arrende all’australiano Rinky Hijikata. Il numero 117 del mondo si impone in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-4 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. Resta qualche rimpianto per l’azzurro, soprattutto per l’andamento del primo set. Maestrelli era riuscito a restare in partita nei momenti chiave. Hijikata ha mostrato maggiore freddezza, chiudendo 7 punti a 5 e indirizzando la sfida dalla propria parte. 🔗 Leggi su Sportface.it

Indian Wells, subito fuori Arnaldi e Maestrelli. Venus Williams lotta, ma i 46 anni si sentono...Se il primo giorno di Indian Wells era stato agrodolce per i colori azzurri, le cose non migliorano nella seconda giornata di gare, l’ultima senza...

ATP Indian Wells 2026, Arnaldi travolto da McDonald al debutto nel torneoInizia nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Arnaldi sul cemento americano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indian Wells.

Temi più discussi: Indian Wells: Maestrelli si qualifica e debutterà in un 1000. Sfiderà Hijikata; Tennis: Indian Wells, Arnaldi e Maestrelli subito eliminati; Tennis: il pisano Francesco Maestrelli si qualifica per Indian Wells; Arnaldi eliminato al debutto, out anche Maestrelli.

Indian Wells: Arnaldi e Maestrelli eliminati, Errani-Paolini agli ottavi nel doppioMatteo Arnaldi e Francesco Maestrelli non superano il primo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano Arnaldi e ... sportmediaset.mediaset.it

ATP Indian Wells: subito fuori Arnaldi e Maestrelli, Dimitrov sfiderà AlcarazEntrambi eliminati i giocatori azzurri impegnati nella seconda giornata del ‘BNP Paribas Open’, mentre Alcaraz e Djokovic scoprono il loro primo avversario Sono stati entrambi eliminati Matteo Arnaldi ... tennisitaliano.it

NOTTE AMARA A INDIAN WELLS Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli eliminati al primo turno rispettivamente da Mackenzie McDonald e Rinky Hijikata #Tennis #ATP #IndianWells #TennisParadise #Arnaldi #Maestrelli x.com

Terza giornata a Indian Wells, entrano in gioco le teste di serie. Esordio anche per Musetti e Paolini - facebook.com facebook