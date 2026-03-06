Telefonate mute sempre più frequenti | l’allarme Codacons su come i truffatori ti scelgono e come difendersi

Il Codacons segnala un aumento delle telefonate mute, con truffatori che scelgono vittime attraverso chiamate senza risposta o silenziose. Questi tentativi si verificano con maggiore frequenza e spesso coinvolgono numeri sconosciuti che squillano senza mai ricevere una risposta. Quando si risponde, la linea si interrompe rapidamente, lasciando spesso la vittima con più domande che certezze.

Il telefono squilla. Guardi lo schermo: numero sconosciuto. Rispondi. Silenzio. Forse un click appena percettibile, un rumore di fondo quasi impercettibile, poi la linea cade. Liquidare questi episodi come semplici errori tecnici o chiamate sbagliate è comprensibile, ma sempre più spesso dietro quel silenzio si nasconde qualcosa di potenzialmente molto pericoloso. Le segnalazioni in tutta Italia, Sicilia compresa, si moltiplicano. Cittadini di ogni età ricevono telefonate mute con una frequenza crescente, e quello che sembrava un fenomeno marginale sta attirando l’attenzione delle associazioni dei consumatori. Il Codacons ha lanciato un allarme che non può essere ignorato: quelle chiamate silenziose potrebbero rappresentare la fase preliminare di attività fraudolente strutturate e tecnologicamente sofisticate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

