Teheran in fiamme | l’esplosione che ha scosso la capitale iraniana

Un’esplosione ha colpito Teheran, causando incendi e alzando una colonna di fumo che si vede chiaramente sopra gli edifici. La deflagrazione si è verificata nel centro della capitale iraniana, provocando danni e allarme tra la popolazione. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle cause dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di sicurezza.

Una violenta esplosione ha scosso Teheran, la capitale iraniana, generando fiamme e una densa colonna di fumo visibile sopra gli edifici della città. L'episodio si inserisce nella fase più intensa del conflitto tra Iran, Israele e USA, caratterizzato da raid aerei e bombardamenti su obiettivi militari e governativi. Nelle ultime ore la capitale è stata colpita da esplosioni ravvicinate e attacchi su diverse aree urbane, mentre l'attenzione globale si concentra sugli sviluppi immediati di questa crisi che coinvolge potenze mondiali. La situazione richiede un'analisi attenta delle dinamiche in gioco, senza dimenticare le implicazioni per la stabilità regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Nuovi bombardamenti a Teheran: colonne di fumo nel cielo della capitale. Israele: “Colpita tv di stato iraniana”

Una esplosione "enorme" e diversi edifici in fiamme, paura a Utrecht per il boato che ha fatto tremare le caseUn'esplosione ha scosso la cittadina di Utrecht (Paesi Bassi) il pomeriggio del 15 gennaio.

Iran Membara: Protes Nasional Kuasai Kota-Kota, Rezim Terdesak

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA; Stati Uniti e Israele stanno attaccando l’Iran, bombardamenti in corso su tutto il Paese. Teheran risponde al fuoco; Cronaca di una guerra annunciata. Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: tutto il Medio Oriente in fiamme; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.

Golfo in fiamme: esplosioni a Doha. Raid israeliani devastano le strutture militari di TeheranDoha sotto attacco missilistico mentre Israele intensifica i raid contro le strutture strategiche della Repubblica islamica. Golfo in fiamme: esplosioni a Doha. Raid israeliani devastano le strutture ... panorama.it

Asghar Hijazi, capo ad interim dell'ufficio della Guida Suprema dopo l'uccisione di Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a Teheran. Lo ha dichiarato una fonte israeliana a Sky News Arabia. L'esercito israeliano aveva affermato di aver " - facebook.com facebook

Alcuni marinai iraniani sono stati ricoverati in un ospedale nel sud dello Sri Lanka dopo che un sottomarino della Marina statunitense ha silurato la loro fregata mercoledì, uccidendo almeno 84 persone. #Iran #Usa #Teheran #Tehran x.com