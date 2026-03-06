teatro che passione commedie e non solo spettacolo assicurato

Oggi torna l’appuntamento con il teatro nelle Marche, dove si susseguono commedie e altri generi di spettacolo. La programmazione include diverse rappresentazioni previste nei prossimi giorni, con eventi che coinvolgono compagnie locali e ospiti provenienti da altre regioni. La scena teatrale della regione si anima con spettacoli che attirano il pubblico di tutte le età, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento culturale.

di Annamaria Senni Nuova ’puntata’ oggi con gli appuntamenti nei teatri delle Marche. Ecco alcuni spettacoli dei prossimi giorni. Mercoledì 11 e giovedì 12 alle 20.30 (e si proseguirà anche nel prossimo weekend) il teatro delle Muse di Ancona ospita lo spettacolo ‘Sabato, domenica e lunedì’, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, con la regia di Luca De Fusco con Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma. Dalla zia anticonformista che si trasforma in angelo del focolare, ai figli attoniti, alla plateale litigata dei genitori, ci sono tutti gli ingredienti giusti per una commedia capace di rapire lo spettatore. Al teatro Rossini di Pesaro oggi (ore 21), domani (ore 19) e domenica (ore 17) in scena ‘La mia vita raccontata male’ con Claudio Bisio, accompagnato da due musicisti d’eccezione, Marco Bianchi e Pietro Guarracino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

