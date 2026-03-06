Teatro Carcere | 22 detenuti 60 ore di arte e futuro

A Ferrara, il progetto Teatro Carcere coinvolge 22 detenuti in un percorso di 60 ore dedicate all’arte e alla possibilità di un futuro diverso. L’iniziativa si svolge all’interno della Casa Circondariale, offrendo un'opportunità di formazione e di espressione attraverso il teatro. La partecipazione si concentra sulla crescita personale dei detenuti, con un programma che mira a sviluppare capacità creative e comunicative.

Il progetto Teatro Carcere torna in scena a Ferrara, rinnovando il suo impegno per i detenuti della Casa Circondariale. L'iniziativa, gestita da Teatro Nucleo e sostenuta dall'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune, offre sessanta ore di laboratorio annuale a circa venti partecipanti. Si tratta di un percorso che trasforma lo spazio carcerario in un luogo di espressione artistica e sociale. L'appuntamento si svolge presso la sede di Teatro Nucleo in Via Della Ricostruzione 40, partendo proprio da questo venerdì 6 marzo 2026. Non si limita alla semplice recitazione, ma punta allo sviluppo di competenze trasversali come la scenotecnica e la gestione dello spazio scenico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

