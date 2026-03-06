Team Altamura-Foggia 1-0 | le pagelle dei rossoneri

Nel match tra Altamura e Foggia, la squadra di casa ha vinto 1-0. La formazione dell’Altamura schierata con il modulo 3-4-1-2 ha visto in campo Alastra, Zazza, Poli, Silletti, Mogentale, Dipinto, Nazzaro, Falasca e, a partita in corso, Esposito e Mbaye. Tra i rossoneri, sono stati valutati con voti tra 6 e 6,5.

Borbei decisivo in negativo. Assai discutibili le scelte di Pazienza. Ma è l'atteggiamento della squadra a preoccupare sempre di più TEAM ALTAMURA (3-4-1-2) Alastra 6; Zazza, Poli 6 (24'st Esposito 6) Silletti 6; Mogentale 6,5 Dipinto 6 Nazzaro 6 Falasca 6,5 (44'st Mbaye s.v.); Grande 6; Rosafio 6 (24'st Millico 6) Curcio 6,5. A disposizione: Viola, Doumbia, Suazo, Agostinelli, Simone, Florio, Nicolao, Dimola, Fantoni. Allenatore: Mangia 6 FOGGIA (3-5-2) Borbei 4; Biasiol 6 Brosco s.v. (19'pt Minelli 5,5) Giron 5,5; Rizzo 6 (38'st Valietti s.v.) Castorri 6 (38'st Nocerino s.v.) Garofalo 5,5 D'Amico 6 (32'st Bevilacqua s.v.) Romeo 5; Liguori 5,5 Tommasini 5.