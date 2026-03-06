Tassa sulla salute per frontalieri Azione | Serve serietà non teatrini imbarazzanti

Il centrodestra lombardo aveva introdotto una tassa sulla salute per i frontalieri, sostenendo l'importanza di applicarla. Dopo mesi di pressione per rendere effettiva la misura, ora si trova a dover fare marcia indietro, anche a causa del rifiuto di altre regioni governate dalla destra. Azione chiede serietà e respinge i teatrini imbarazzanti legati alla questione.

"Dopo mesi di insistenza, il centrodestra fa marcia indietro". Lavelli, Benzoni, Bordoni, Pedretti e Binaghi: "Violare i trattati con la Svizzera è grottesco. Chiediamo cancellazione definitiva" Oggi tuttavia non possiamo non registrare una incoerenza e una mala gestione di questa vicenda. Non è ammissibile portare avanti un teatrino imbarazzante come questo, ora noi chiediamo con forza che questa misura venga definitivamente cancellata. Ma non basta. Serve maggiore attenzione, serietà e rispetto nei confronti dei territori di frontiera, che non devono essere usati come bancomat ma devono avere l'attenzione e la serietà che gli spetta. Unanime e coordinato il giudizio sulla questione del Partito di Azione sui territori e in Parlamento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Frontalieri, Crosio attacca Fontana e Sertori: "Tassa sulla salute è un fallimento"“È tempo che il Governatore Fontana e l’Assessore Sertori abbiano l’onestà intellettuale di alzare bandiera bianca.

