Tarlo asiatico il piano dell’Amap | Restano 147 piante da abbattere

È stata firmata una convenzione tra il Comune di Macerata e l’Amap per affrontare il problema del tarlo asiatico. Secondo il piano, sono ancora da abbattere 147 piante colpite dall’insetto, che era stato individuato all’inizio dell’estate nella zona di Collevario. La decisione riguarda interventi specifici di rimozione e gestione delle piante infestate.

È stata sottoscritta la convenzione fra il Comune di Macerata e l' Amap a seguito della presenza del tarlo asiatico del fusto individuato, all'inizio della scorsa estate, prevalentemente in zona Collevario. Questa cooperazione fra i due enti è il conseguimento di obiettivi comuni nella difesa della salute delle piante, nella conservazione, si legge, e tutela della biodiversità genetica forestale nonché della tutela del patrimonio vegetale e del verde pubblico. "L'Amap rimborserà al Comune – spiega il neo presidente Renato Frontini, già alla guida dell'Amap come facente funzioni dall'agosto 2025 a seguito delle dimissioni del precedente presidente Marco Rotoni – l'intero costo dell'acquisto delle piante che verranno scelte nei vivai fra quelle non attaccabili dal tarlo e ammonta intorno ai 30mila euro".