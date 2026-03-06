Taranto | in difesa di Sanitaservice il presidio Usb giovedì prossimo Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un vero e proprio attacco

Da noinotizie.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì prossimo, il presidio Usb sarà presente a Taranto per difendere Sanitaservice, coinvolta in una serie di attacchi negli ultimi giorni. Il sindacato ha diffuso un comunicato in cui denuncia un attacco alla società e annuncia la mobilitazione. La questione riguarda le recenti azioni contro Sanitaservice, che hanno portato alla convocazione del presidio di protesta.

Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un vero e proprio attacco alla Sanitaservice di Taranto. Le accuse rivolte agli operatori del CUP e dell'anagrafe sanitaria della ASL, la conseguente gogna mediatica da loro subita e le numerose inesattezze diffuse rispetto alle assunzioni e all'operato di tutto il personale in forza presso la Sanitaservice di Taranto, sono un becero tentativo di screditare la funzionalità e la tenuta non solo della società in house ionica, ma di tutte quelle che sono presenti sul territorio regionale. Riteniamo tutto ciò un chiaro tentativo di ritorno al passato e all'affidamento dei servizi ai privati, da parte di alcuni nostalgici della politica locale e regionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto in difesa di sanitaservice il presidio usb gioved236 prossimo nei giorni scorsi abbiamo assistito a un vero e proprio attacco
© Noinotizie.it - Taranto: in difesa di Sanitaservice il presidio Usb giovedì prossimo "Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un vero e proprio attacco"

Leggi anche: Taranto: all’esterno del siderurgico l’assemblea dei 218 lavoratori di Semat sud, in licenziamento collettivo Nei giorni scorsi l'avvio della procedura

Pugliese 31enne trovato morto in casa a Londra Nei giorni scorsiMatteo Leone, 31 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Londra, dove lavorava come barman.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Taranto in difesa di Sanitaservice il....

Temi più discussi: DIFESA/ Investimento da 132 mln per nuovi bacini negli arsenali di Taranto ed Augusta; ARSENALE DI TARANTO: IL FUTURO HA IL VOLTO DI UNA DONNA: RIPRENDIAMOCI LA CENTRALITÀ DELLA DIFESA; Taranto piega Lagonegro in tre set, vittoria di nervi saldi e qualità; Formazione nella Difesa: dai licei alle accademie militari, le opportunità per i talenti più giovani.

taranto in difesa diPrisma La Cascina Taranto, rimonta da brividi: da 0-2 a 3-2 a SienaCuore, difesa e panchina decisiva: 16 muri totali e sangue freddo al tie-break contro l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena Sotto di due set in un PalaParenti infuocato, Taranto ribalta tutto e conquista d ... studio100.it

Difesa e industria, Taranto hub strategico della Marina: Berutti Bergotto in visita alla baseMolto più di una base militare: Taranto è un perno strategico nell’architettura della sicurezza internazionale. Lo conferma la prima visita ufficiale nel capoluogo ionico del Capo di Stato Maggiore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.