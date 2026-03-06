Taranto | in difesa di Sanitaservice il presidio Usb giovedì prossimo Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un vero e proprio attacco

Giovedì prossimo, il presidio Usb sarà presente a Taranto per difendere Sanitaservice, coinvolta in una serie di attacchi negli ultimi giorni. Il sindacato ha diffuso un comunicato in cui denuncia un attacco alla società e annuncia la mobilitazione. La questione riguarda le recenti azioni contro Sanitaservice, che hanno portato alla convocazione del presidio di protesta.

Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un vero e proprio attacco alla Sanitaservice di Taranto. Le accuse rivolte agli operatori del CUP e dell'anagrafe sanitaria della ASL, la conseguente gogna mediatica da loro subita e le numerose inesattezze diffuse rispetto alle assunzioni e all'operato di tutto il personale in forza presso la Sanitaservice di Taranto, sono un becero tentativo di screditare la funzionalità e la tenuta non solo della società in house ionica, ma di tutte quelle che sono presenti sul territorio regionale. Riteniamo tutto ciò un chiaro tentativo di ritorno al passato e all'affidamento dei servizi ai privati, da parte di alcuni nostalgici della politica locale e regionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

