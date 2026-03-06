Tar | errore del 2013 la Regione deve pagare a Santo Stefano

Il Tar della Sicilia ha annullato un decreto regionale del 2013 che penalizzava il Comune di Santo Stefano Quisquina. La decisione riguarda specificatamente un provvedimento che aveva effetti negativi sulla gestione comunale. La Regione è ora obbligata a pagare al Comune quanto dovuto in base alla sentenza. La vicenda riguarda un errore del 2013 che ha coinvolto l’amministrazione regionale.

Il Tar della Sicilia ha annullato un decreto regionale che penalizzava il Comune di Santo Stefano Quisquina. L'errore risale al 2013: la Regione aveva classificato male la popolazione, escludendo l'ente dai fondi riservati ai piccoli centri. Ora l'amministrazione deve ricalcolare le somme spettanti basandosi sui dati demografici corretti. Un errore amministrativo con effetti a catena La decisione del giudice amministrativo segna una svolta per un piccolo comune agrigentino che si trovava in una situazione di svantaggio economico ingiustificato. I giudici hanno stabilito che l'assessorato delle Autonomie locali aveva utilizzato parametri errati nel riparto delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu Fondi ai Comuni, il Tar accoglie il ricorso di Santo Stefano QuisquinaSecondo i giudici amministrativi, l’assessorato regionale delle Autonomie locali aveva applicato criteri errati, basandosi su dati demografici non... Leggi anche: La foce del torrente Santo Stefano piena di rifiuti Altri aggiornamenti su Santo Stefano. Fondi agli enti locali, il TAR dà ragione ai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano QuisquinaL'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali dovrà procedere a un nuovo e corretto ricalcolo delle somme dovute ai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina ... grandangoloagrigento.it Santo Stefano, il Tar blinda i dehors. Bocciato il piano del ComuneSentenza di merito sul taglio previsto dei tavolini all’aperto. Accolti i ricorsi presentati da due locali Illogico favorire soltanto un lato della piazza. Esultano Confesercenti e Ascom: Il ... ilrestodelcarlino.it