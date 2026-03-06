Tajani | Tre aerei militari porteranno via italiani dai paesi del Golfo

Il Ministro degli Esteri ha annunciato che tre aerei militari partiranno per evacuare italiani dai paesi del Golfo coinvolti in un conflitto. In diretta a Radio Globo, Tajani ha invitato chi si trova nelle zone interessate dalla guerra a non sottovalutare la situazione. La comunicazione riguarda le operazioni di evacuazione in corso in queste aree.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Israele è stato un partner davvero forte in questo sforzo, dove i suoi obiettivi erano diversi, li ha perseguiti. In definitiva, noi siamo rimasti concentrati sui nostri. Nel caso particolare, quello non era nostro, quelli non erano i nostri attacchi, o quell'obiettivo, o quello non era necessariamente nostro obiettivo". Lo ha dichiarato il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, rispondendo in conferenza stampa alla domanda sulla scelta di Israele di bombardare le raffinerie in Iran. Lo ribadisce il segretario alla Difesa americano in una conferenza stampa all'11mo giorno di guerra. 🔗 Leggi su Today.it

Tajani: «La guerra in Iran durerà almeno sei o sette settimane»Il ministro degli Esteri sull’eventuale utilizzo delle basi italiane: «Nessuno ci ha chiesto niente, nemmeno per l’uso logistico» ... giornaledibrescia.it

In Aula scintille Renzi-Tajani, Avs coi cartelli 'Fratelli di Trump'Leader Iv: 'Alla Farnesina la nonna Pina?'. Meloni ospite in un programma radiofonico: 'Non siamo in guerra e non ci entriamo' (ANSA) ... ansa.it

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato a Start, il programma di Sky TG24 condotto da Giovanna Pancheri, ha commentato la proposta della Francia di dar vita a un possibile ombrello nucleare europeo e a una strategia di difesa comune. Secondo Ta - facebook.com facebook

L'annuncio del ministro #Tajani: "Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo e una nave al largo di #Cipro, un paese europeo che è stato attaccato". #Iran #GuerraIran x.com