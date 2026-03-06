Taggia | la Fondazione cambia statuto per il Terzo Settore

La Fondazione Ospedale di Carità di Taggia ha approvato oggi una modifica del proprio statuto per adeguarsi alle nuove normative sul Terzo Settore. La decisione è stata presa durante l’assemblea dei soci, che ha approvato all’unanimità il nuovo documento. La modifica si configura come un passaggio importante per l’organizzazione, che ora potrà operare secondo le regole previste dal settore.

La Fondazione Ospedale di Carità di Taggia ha compiuto oggi un passo decisivo verso il Terzo Settore. Il 5 marzo 2026, l’assemblea straordinaria del Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica dello Statuto presso lo studio del Notaio Amadeo a Imperia. Questo atto giuridico non è una semplice formalità burocratica, ma segna un cambiamento strutturale per l’istituzione taggese. L’obiettivo rimane l’assistenza agli anziani, ma le attività si espandono drasticamente verso nuovi ambiti sociali e culturali. Il Presidente Don Filippo Pirondini ha espresso soddisfazione per il lavoro preparatorio svolto dal direttore Massimiliano Borioli. La comunità locale guadagna così uno strumento più potente per affrontare le fragilità del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

