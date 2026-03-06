Szymanski illumina Berlino con un crono vertiginoso sui 60 hs Azu avvicina Jacobs sul rettilineo Falsa di Ceccarelli

A Berlino è andato in scena il sempre prestigioso ISTAF Indoor, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza di atletica al coperto). Il britannico Jeremiah Azu si è meritato parte della copertina, correndo i 60 metri in un rilevante 6.47: miglior prestazione europea stagionale, a quattro centesimi dalla world lead detenuta dallo statunitense Anthony Jordan e a sei centesimi dal record continentale detenuto dal nostro Marcell Jacobs. Alle spalle di Azu, diventato il quinto atleta europeo all-time, si sono piazzati il camerunense Emmanuel Eseme (6.55) e l'irlandese Toluwabori Akinola (6.