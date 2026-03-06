Svolta storica per gli arbitri in Serie A | verso il professionismo dopo il caso Rocchi

Una svolta storica per gli arbitri in Serie A si delinea con l’avvio del percorso verso il professionismo, dopo le tensioni della stagione e le riforme in atto. Durante questa campagna, sono stati rilevati episodi significativi come l’accerchiamento di Gianluca Rocchi in tribuna, che hanno attirato l’attenzione sull’importanza del ruolo arbitrale nel calcio italiano.

Una stagione segnata da tensioni e riforme decide il futuro del arbitro italiano, con episodi rilevanti come l'accerchiamento di Gianluca Rocchi in tribuna e una inibizione significativa per Antonio Zappi. In parallelo, una valutazione UEFA mette in luce falle nel sistema di formazione e valutazione, spingendo la Federcalcio a programmare una trasformazione profonda che punta al professionalismo e a una governance rinnovata. Il fulcro della proposta è l'introduzione del professionismo per i direttori di gara, ispirato a modelli consolidati all'estero. L'idea di fondo prevede la nascita di una società partecipata al 100% dalla FIGC, incaricata di gestire il percorso degli arbitri di Serie A e B.