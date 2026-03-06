Sviluppo summit tra imprese Regione professioni e Università | Serve più credito e demografia

Un incontro tra rappresentanti di imprese, istituzioni regionali, professionisti e università ha affrontato il tema dello sviluppo economico, evidenziando la necessità di maggior credito e di un’attenzione alla demografia. Durante il summit si è sottolineato come l’Umbria voglia non solo resistere alle sfide, ma anche analizzare le proprie dinamiche e lavorare per migliorare.

"Vogliamo mettere al centro: un'Umbria che non si accontenta di resistere, ma che sceglie di capire, di misurarsi, di migliorare. Con coesione. Con responsabilità. Con metodo": diretto, schietto, il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Mencaroni, nel giorno del dossier su "L'Economia umbra e i Bilanci delle imprese", si è rivolto alla politica e alle istituzioni presenti rilanciando un piano di sviluppo che deve andare oltre la semplice presenza e immagine ma che deve essere forma e zero veti ideologici che vanno contro le reali esigenze delle imprese e dei lavoratori. Al centro del rapporto curato dal team dell'Ente camerale guidato professor Andrea Cardoni, Giorgio Mencaroni ha richiamato il valore pubblico dei dati.

Demografia delle imprese: nella provincia della Spezia 197 imprese in più nel 2025La Spezia, 6 febbraio 2026 – Più imprese nei servizi, nell’industria e nelle costruzioni.

Lazio: primo step per sinergia tra comune Amatrice, Universita’, Regione e Usr per progetti sviluppoSi è svolto un incontro operativo di grande rilevanza tra l’Amministrazione di Amatrice, l’Università della Tuscia e l’Ufficio Scolastico Regionale...

