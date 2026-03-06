Supplenze docenti 2026 interpelli con scadenza 4 e 5 marzo

Sono stati annunciati gli interpelli per le supplenze dei docenti dell’anno scolastico 202526 con scadenza il 4 e 5 marzo. La procedura, prevista dall’OM n. 882024, si attiverà solo quando le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. La procedura coinvolge le istituzioni scolastiche e le graduatorie di istituto.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.