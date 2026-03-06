Super Santos | 6 settimane di riprese a Napoli tra calcio e camorra

Le riprese di Super Santos sono iniziate a Napoli e dureranno sei settimane, coinvolgendo diverse location della città. Le telecamere stanno catturando scene che mescolano elementi di calcio e ambientazioni legate alla camorra. La produzione di Ciro Visco ha scelto i vicoli e i quartieri napoletani come scenario principale del film. La troupe sta lavorando sul set con attori e operatori cinematografici.

Le telecamere hanno iniziato a girare tra i vicoli di Napoli, trasformando la città in un set cinematografico per il nuovo progetto di Ciro Visco. Si tratta del lungometraggio Super Santos, nato dalla penna di Roberto Saviano e basato sul suo romanzo Cuore puro, con le riprese destinate a durare sei settimane nel cuore della metropoli partenopea. L'opera vede al centro quattro giovani protagonisti che condividono l'amore per il calcio, ma devono affrontare la pressione dell'ambiente criminale che cerca di reclutarli come vedette. Il cast include nomi noti come Francesco Di Leva e Antonia Truppo, affiancati da esordienti locali, mentre la sceneggiatura è firmata dallo stesso autore del libro insieme a Stefano Piedimonte e il regista.