Super Mario Galaxy – Il film Nintendo ha annunciato il nuovo Direct con data ed ora

Nintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo evento Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Galaxy – Il film. La presentazione andrà in onda lunedì 9 marzo 2026 e rappresenta uno degli ultimi appuntamenti promozionali prima dell’arrivo della pellicola nelle sale. L’azienda giapponese ha già organizzato un precedente Direct sul film nelle settimane passate, occasione in cui sono stati rivelati la data di uscita ufficiale e un nuovo trailer. Con il debutto cinematografico ormai vicino — manca meno di un mese — questo nuovo evento dovrebbe servire per mostrare il trailer finale e aumentare ulteriormente l’attenzione del pubblico. Il Direct sarà trasmesso alle 22:00 in Italia (CET). 🔗 Leggi su Game-experience.it

Annunciato il nuovo Nintendo Direct di Super Mario Galaxy – Il Film con data e orarioNintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo Nintendo Direct speciale, questa volta interamente dedicato a Super Mario Galaxy – Il Film.

Super Mario Galaxy Il Film – Annuncio Titolo Ufficiale

