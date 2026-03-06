Suore di tutto il mondo in preghiera per la pace

Le suore di tutto il mondo si sono riunite online per pregare per la pace. L'iniziativa coinvolge religiose provenienti da diverse nazioni che si sono collegate tramite internet. La preghiera collettiva si svolge in un momento condiviso, con l’obiettivo di unire spiritualmente le comunità religiose. L’evento è stato organizzato per chiedere un momento di riflessione e speranza globale.

