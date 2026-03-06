Sulla Via delle Streghe

Sulla Via delle Streghe, si visitano città italiane conosciute per le leggende legate alla stregoneria. Si incontrano luoghi avvolti da atmosfere misteriose, tra vapori di zolfo e resti di antichi rituali, con simboli come teschi, ossa e occhi di drago. Il percorso attraversa paesaggi che conservano tracce di credenze e pratiche magiche del passato.

