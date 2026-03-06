Sugar | Arezzo con me sarebbe internazionale Ma tra scontri e interessi la politica non fa per me

Dopo aver ritirato la candidatura, Beppe “Sugar” Angiolini ha scritto sui social esprimendo il suo rammarico per la fine della sua candidatura. Ha detto che Arezzo con lui potrebbe diventare una città di respiro internazionale, ma ha anche criticato gli scontri e gli interessi politici che, a suo avviso, gli hanno impedito di proseguire. La sua decisione ha suscitato reazioni nel mondo politico locale.

Dopo il ritiro della candidatura, torna a parlare Beppe “Sugar” Angiolini. Lo fa affidando le proprie parole ai social: non nasconde l'amarezza per l'epilogo della breve avventura da candidato. E ricostruisce i motivi che lo hanno portato a fare un passo indietro. “Quando ho accettato questa candidatura - scrive - l'ho fatto con rispetto, con sincerità e con il desiderio autentico di dare qualcosa alla comunità che mi ha cresciuto, che mi appartiene e che porto dentro ogni giorno”. Aggiungendo: “Avrei messo con grande piacere a disposizione di Arezzo tutte le relazioni, le esperienze e le conoscenze costruite negli anni -... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

