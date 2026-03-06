?Studenti iraniani in piazza a Napoli | Grazie a Trump e Netanyahu

Decine di studenti iraniani si sono radunati questa mattina in via Caracciolo, a Napoli, di fronte all’ambasciata degli Stati Uniti, per manifestare il loro appoggio all’operazione «Epic». La protesta si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno esposto striscioni e gridato slogan a favore di Trump e Netanyahu. La manifestazione è durata circa un’ora prima di concludersi pacificamente.

Decine di studenti iraniani si sono riuniti questa mattina in via Caracciolo, a Napoli, davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, per esprimere il loro sostegno all'operazione «Epic Fury» e chiedere la fine della Repubblica islamica in Iran. I manifestanti, molti dei quali iscritti alle università Federico II, Luigi Vanvitelli e Parthenope, hanno sventolato bandiere iraniane, statunitensi e israeliane, mostrando cartelli con scritte come: «Grazie presidente Trump per aver mantenuto la tua promessa». Rivendicano "è l'unica nostra scelta» il ritorno del figlio dello Scià, Reza Pahlavi, e la nascita di un Iran «forte e libero».